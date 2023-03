ANCONA La folle fuga a tutto gas, l’inseguimento rocambolesco. Poi, i colpi d’arma da fuoco: uno, due. E ancora, il rombo di motori, lo schianto. Come nel set di un film d’azione. Nessun effetto speciale, solo pura realtà: la gente di Posatora si è svegliata con il cuore in gola, alle 4 dell’altra notte, per una sparatoria che ha messo in allarme il quartiere. Uno dei proiettili esplosi da un carabiniere con la sua pistola d’ordinanza, mentre intimava l’alt alla coppia di fuggitivi che, in retromarcia, stava per investirlo, ha raggiunto al fianco il conducente, ora ricoverato a Torrette dopo un intervento chirurgico. È miracolosamente salvo.

I provvedimenti

Illesa la compagna, mentre all’ospedale sono finiti i due militari per le contusioni riportate nell’inseguimento: sono stati dimessi con 15 giorni di prognosi ciascuno. Verrebbe naturale pensare all’arresto. E invece no. Il 53enne - E.I., un disoccupato originario di Osimo, residente ad Agugliano, con problemi di droga e precedenti per spaccio - è libero: è stato solo denunciato per resistenza, anche se guidava una Volkswagen Polo a lui intestata ma con targhe false incollate con velcro adesivo. Nessun provvedimento per la compagna 51enne, che campa di lavoretti come cuoca. Ora la Procura sta valutando la posizione del brigadiere del Radiomobile di Ancona che ha esploso i colpi: probabilmente verrà indagato per le lesioni cagionate.

La ricostruzione

L’allarme è scattato alle 4. Due ore prima era stato segnalato un furto in un’abitazione di via Maggini, dunque i carabinieri si erano attivati per le ricerche in zona. Transitando in strada della Grotta hanno visto una Volkswagen Polo uscire da una traversa, con a bordo un uomo e una donna dal comportamento sospetto. Li hanno seguiti, hanno acceso i lampeggianti e intimato l’alt, ma l’auto all’improvviso è scappata. Subito è scattato l’inseguimento da thrilling, a tutta velocità, fino in via Ascoli Piceno. Qui la coppia sulla Polo ha imboccato via Offagna: un vicolo cieco. Sentendosi con le spalle al muro, i Bonnie e Clyde della situazione, invece di arrendersi, hanno innestato la retromarcia e colpito la gazzella dei carabinieri, rischiando di investire il brigadiere che nel frattempo era sceso per avvicinarsi. Il militare, temendo per la propria vita, ha aperto il fuoco: il primo colpo ha scheggiato il paraurti, il secondo - che sarebbe stato esploso mentre compiva un salto all’indietro per evitare la Polo - ha perforato il bagagliaio e i due sedili, per poi raggiungere al fianco destro il 53enne. Il proiettile è stato rinvenuto nell’abitacolo. Nonostante fosse ferito, l’uomo ha spinto il piede sull’acceleratore e ha proseguito la fuga, con tanto di speronamento in via Posatora, ma arrivato in via del Fornetto ha perso il controllo e si è schiantato contro uno spartitraffico. Fine della corsa. I militari hanno fermato la coppia e chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118 con la Croce Gialla che ha trasportato il ferito all’ospedale: sottoposto a un intervento chirurgico per suturare la ferita e bloccare l’emorragia, è miracolosamente salvo. La compagna, portata in caserma, è stata poi rilasciata. Resta poco chiaro il motivo della fuga: nell’auto (sequestrata e analizzata dalla Scientifica) non è stata trovata refurtiva né droga, solo dei flaconi di metadone. Niente stupefacenti neppure nella sua abitazione. Ma perché la Polo aveva targhe clonate? Forse la coppia pianificava un furto? Considerando che il 53enne è all’ospedale, la Procura ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per arrestarlo. È stato denunciato per resistenza, ma il quadro accusatorio potrebbe aggravarsi per via delle targhe finte. E si attende l’esito degli accertamenti sull’eventuale assunzione di alcol e droga.