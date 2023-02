Ha insegnato ginnastica a intere generazioni di anconetani: addio al "Prof." Giorgio Sacchettoni

ANCONA- Si è spento ad Ancona nella tarda serata di ieri, 3 febbraio, il professor Giorgio Sacchettoni. Si è spento a 76 anni, venendo a mancare all'affetto dei suoi cari, dopo un'estenuante lotta contro il brutto male che lo affliggeva da tempo. A dare l'annuncio un post via social del figlio Danilo: "Comunico a tutti gli amici di papà che stanotte, dopo una lunga lotta, ci ha lasciato. Comunicheremo la data del funerale appena possibile. Grazie".

Professore di ginnastica e di vita

Docente di educazione fisica per intere generazioni di anconetani, era un simbolo del Liceo Scientifico Galileo Galilei. Dopo aver frequentato il Benincasa si è laureato all'Università di Urbino. Celebre il suo rapporto con gli studenti, esigente in palestra ma assolutamente affettuoso e fraterno. In molti lo ricordano ridere e scherzare fuori dalle ore di lezione parlando di sport, di vita e di politica. Il "Prof.", come lo chiamavano tutti, è stato salutato sui social da tanti ex studenti che hanno pubblicato aneddoti legati agli anni del Liceo.