Insegnante di sostegno trasferita: la mamma dell'alunno va dall'avvocato

ANCONA Le avevano promesso che l’insegnante di sostegno sarebbe rimasta la stessa per tutto il quinquennio. E invece, dopo un solo anno, è stata trasferita in un altro plesso. «Ora mio figlio sta male, sarò costretta a cambiare scuola», denuncia la mamma di un bambino autistico, che si è rivolta a un avvocato per valutare eventuali azioni legali.Le spiegazioni ricevute dalla preside di una scuola elementare di Ancona, e dall’ufficio scolastico regionale non hanno convinto la giovane mamma, preoccupata per il percorso di crescita psico-fisica del figlio di 7 anni, affetto da un disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento, uno dei più difficili da riconoscere perché caratterizzato da un linguaggio fluente, anche se difettuale sul piano pragmatico e da uno sviluppo cognitivo nella norma.