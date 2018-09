Insegna per 35 anni e fa anche le perizie per il terremoto. Ma non si è mai laureato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I carabinieri di Camerano e della compagnia di Osimo hanno denunciato un uomo di 68 anni, residente nel Maceratese, che per 35 anni ha insegnato nelle scuole della provincia senza aver mai conseguito la laurea. In più, l'uomo ha anche partecipato a sopralluoghi e perizie effettuate nelle aree terremotate. L'uomo ha ricevuto un avviso di chiusura indagini e rischia ora il processo per esercizio abusivo della professione. L'uomo, attualmente in pensione, ha lavorato all'Itis Marconi di Jesi e all'istituto agrario di Fabriano. Della vicenda sono stati informati gli enti pubblici interessati dagli abusi, l'ordine degli ingegneri della provincia di macerata dove l'indagato risultato iscritto dal 22 maggio 1984 e la Corte dei Conti.