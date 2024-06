ANCONA La vetrina internazionale del G7 rischia di trasformarsi in un boomerang, se l’amministrazione comunale non corre a mettere mano alle tante piccole-grandi imperfezioni che costellano gli snodi principali della città. La scorsa settimana, esattamente giovedì 30 maggio, ci siamo avventurati lungo il tragitto da sud, quello più papabile per le delegazioni ministeriali. Ieri abbiamo fatto altrettanto da nord. Perché da Roma ancora non hanno sciolto la prognosi, che probabilmente verrà deliberata a ridosso dell 9, 10 e 11 ottobre, date del vertice dei ministri della Salute. Con un’idea più chiara, sicuramente, dopo il vertice del G7 previsto per la prossima settimana in Puglia.

Il benvenuto

In ogni caso, il risultato, per ora, non cambia. Al netto degli interventi di restyling che il Comune ha previsto sulle arterie di via Marconi, via XXIX Settembre e lungomare Vanvitelli, il dramma delle strade e dei quartieri malconci inizia molto prima. Torrette, via Conca. Posto che nelle ore di punta lo snodo diventa una sorta di imbuto, è il decoro a decretare il primo impatto. All’incrocio con via Flaminia, il muro di contenimento in mattoni rossi è prossimo al crollo. La parete inclinata verso il marciapiede è stata puntellata con barre in ferro. La vegetazione, dietro, scavalca prepotentemente il muro di cinta facendo capolino oltre la barriera. Come biglietto da visita della città, niente male

Voragini ed edifici fantasma

Non va meglio con l’ingresso in via Flaminia. L’asfalto, preda dei bisonti delle strade, è scoperchiato in più punti. Il manto bituminoso è provato, segnato da voragini che evidenziano tutta la criticità dello stato di salute delle strade doriche. Ed è lì che le auto di rappresentanza, con a bordo i sette ministri di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Usa, Canada e Giappone, dovranno passare. E buttando uno sguardo al di là del finestrino, i sette grandi potranno ammirare un compendio di costruzioni abbandonate: l’ex Benincasa di Torrette che ha ospitato il centro Un tetto per tutti. Più avanti: l’ex Angelini alla Palombella. Chiaro, il Comune nulla può - a breve termine - su quei contenitori fantasma. Ma proprio perché l’ingresso da nord non è il miglior skyline che si possa offrire, sarebbe bene raddrizzare tutte le altre storture del tragitto. Per non parlare dei cantieri lumaca: Verrocchio su tutti, che per il G7 sarà ancora lì, ad osservare dall’alto la parata.

Il patchwork di obbrobri

Dalla stazione ferroviaria - in direzione Mole Vanvitelliana - si arriva agli Archi di via Marconi. Il restyling propedeutico al vertice prevede il rifacimento della strada. Bene. Ma la stonatura di quella fila di colonne ancora tutte imbrattate, rispetto ai portici successivi, ripuliti e rimessi a nuovo, è un pugno allo stomaco. Quella porzione ancora marchiata da un patchwork di obbrobri spray aspetta il famoso accordo tra pubblico e privati per avviare l’intervento di smacchiatura. Ma visto che di questo benedetto protocollo se ne parla da quasi un anno, e ancora non se ne vede traccia, il Comune potrebbe pensare di dirottare delle risorse proprio su quell’intervento e accollarselo del tutto. Un’ipotesi, certamente. Ma senza dubbio un’azione va programmata, oltre alla “to do list” (cose da fare) che il Comune ha messo nero su bianco. Più avanti, l’imbocco della galleria San Martino si apre con un altra di quelle scritte eseguita con minuziosa maestria dai locali talenti delle bombolette spray. Opera, insieme alle tante altre che campeggiano in città, su cui si potrebbe scrivere un’enciclopedia delle brutture urbane. Quelle che, se non si amplia il raggio degli interventi messi in agenda, rischiano di rimanere indelebili nei ricordi dei ministri. Quasi come quelle scritte.