ANCONA - Stava giocando e in un attimo di distrazione una bambina di sei anni in una scuola in zona Brecce Bianche ha ingoiato un moneta da cinquanta centesimi. La piccola ha subito lanciato l'allarme, immediato l'arrivo sul posto di un'ambulanza della Croce Gialla che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale Salesi per tutti i controlli del caso dopo lo spavento.

