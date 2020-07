ANCONA - Soccorso un uomo di nazionalità bengalese di 40 anni questa notte al cantiere nevale; stava lavorando quando per cause in corso di accertamento ha subito una scarica particolarmente dolorosa con la Croce Gialla e l'automedica che l'hanno portato all'ospedale di Torrette a causa di una lesione subita ad una mano e in una parte del braccio.

