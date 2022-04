Precipita dal tetto di uno stabilimento industriale, un volo di 8 metri: operaio portato dall'eliambulanza in ospedale, è grave

ANCONA - Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio in via Maccari, nella zona industriale dell'Aspio: attorno alle 15,30 un operaio è precipitato dal tetto di uno stabilimento. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza e un mezzo della Croce Gialla di Camerano. L'uomo, un 46enne italiano, è stato portato in volo all'ospedale di Torrette in codice rosso: non sarebbe comunque in pericolo di vita, nonostante sia precipitato da un'altezza di circa 8 metri. La polizia sta lavorando per ricostruire i contorni dell'incidente, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro.

