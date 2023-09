Ancona, tragico infortunio nella fabbrica: Andrea Monti precipita dal lucernaio e muore, il medico si cala col verricello ma è tutto vano. Ecco cosa è successo

ANCONA - Tragico infortunio mortale questa mattina attorno alle 11 in un’azienda alla Baraccola. Andrea Monti, 53 anni, titolare della ditta Quattro Separator Srl, ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto sfondando un lucernaio dello stabilimento in via Fioretti.

L’impatto al suolo, da un'altezza di 10 metri, dopo un drammatico volo non gli ha dato scampo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’eliambulanza, dalla quale si è verricellato il medico, l’automedica e la Croce Gialla di Camerano. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di rianimare l’uomo. Sul posto, per ricostruire quanto avvenuto, la polizia insieme alla Scientifica.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'uomo si trovava sul tetto dell'azienda (lo stabile era stato rilevato nel 2022) insieme a 3 tecnici una ditta di impianti fotovoltaici.

Era un sopralluogo per capire se e come procedere con l'installazione di un impianto fotovoltaico. I tecnici, ad un certo punto, non hanno più visto Andrea Monti. L'uomo era caduto dopo aver sfondato un lucernaio. All'interno dell'azienda, che produce decanter centrifughi (servono per rimuovere particelle di grandi dimensioni da fanghi o liquidi con un'alta concentrazione di solidi), erano presenti alcuni dipendenti. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso.