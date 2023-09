Ancona, tragico infortunio nella fabbrica: cade e muore, il medico si cala col verricello ma è tutto vano

ANCONA - Tragico infortunio mortale questa mattina attorno alle 11 in un’azienda alla Baraccola. Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto, presumibilmente, ancora non è chiaro se da un lucernaio o da una scala esterna, di uno stabilimento in via Fioretti.

L’impatto al suolo, dopo un drammatico volo di diversi metri, non gli ha dato scampo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’eliambulanza, dalla quale si è verricellato il medico, l’automedica e la Croce Gialla di Camerano. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di rianimare l’uomo. Sul posto, per ricostruire quanto avvenuto, la polizia insieme alla Scientifica.