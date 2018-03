Inferno in via Brecce Bianche parrucchiere squarcia due gomme: caos-buche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Le buche killer continuano a far danni. Incidente choc ieri mattina a un hair styler anconetano in via Brecce Bianche, dalle parti di Ingegneria. Stava andando al lavoro quando con la sua Peugeot è piombato in una voragine.«Andavo a 30, il bus davanti a me era appena ripartito, ma non ho potuto evitare quella buca enorme: mi ha forato due gomme e storto il cerchio in lega - racconta Valerio Berardi, titolare della parrucchieria di via Ginelli -. Ero in ritardo, non avevo tempo di fermarmi a fare foto e chiamare i vigili. Non sporgerò denuncia, mi interessa solo che la strada venga sistemata. Hanno asfaltato la zona del Galilei e via Brecce Bianche fino a via Ginelli, assurdo che abbiano saltato quel tratto, stretto, pericoloso e poco illuminato, dove passano bus e studenti. Cosa aspettiamo, il morto?». Per sollecitare un intervento, a dicembre un residente si era rivolto all’Urp del Comune, segnalando che la strada fra il liceo e la rotatoria di via Ginelli è un colabrodo.«Mi hanno risposto che non ci sono i soldi - fa presente il signor Mauro - Con la neve che ha peggiorato tutto, ora la situazione è pericolosa. Suggerirei di inoltrare agli uffici una valanga di segnalazioni». Nel pomeriggio a Vallemiano un 58enne è caduto dallo scooter molto probabilmente per una buca. Sul posto la Croce Gialla di Ancona. Sono circa una sessantina - ma la stima è al ribasso - gli automobilisti caduti in buca in questi giorni. Hanno subito danni per decine di migliaia di euro, molti pretendono di essere risarciti dal Comune che, intanto, è impegnato in una faticosa opera di rattoppo. In attesa dei 2,3 milioni che verranno stanziati per lavori di asfaltatura ad aprile, la squadra di pronto intervento del magazzino comunale, insieme a due ditte private, sta eseguendo interventi fast per sopperire alle emergenze. Ieri hanno lavorato a Pietralacroce e nelle vie Conero, Angelini, Gervasoni, XXV Aprile e Bramante, oltre a largo XXIV Maggio, Barcaglione, via Birarelli, in alcuni tratti della Flaminia e in via Conca e dalla serata in piazza Cavour. Asfalto a caldo è stato impiegato alla Baraccola in via Primo Maggio, via Albertini e via Scataglini. Oggi lavori tra l’altro nelle vie Palestro, Marsala, Tiziano e Marini, a Palombina e Collemarino.