Si accascia in strada per un arresto cardiaco, salvato da tre volontari della Croce gialla di passaggio

ANCONA - Va in arresto cardiaco e si accascia in strada: salvato dall'intervento provvidenziale di tre volontari della Croce Gialla di passaggio. Ecco quello che è accaduto ieri sera in via Circonvallazione dove un uomo di 62 anni residente in zona e appena uscito di casa è crollato a terra lungo il marciapiede.

Complice la serata particolarmente fredda e piovosa nessuno si è accorto di nulla ma il destino questa volta benevolo ha voluto che lungo quel tratto di strada dove si stava consumando una tragedia si trovassero a passare due auto con a bordo tre volontari della Croce Gialla di Ancona: in una Tommaso Giammarchi, diretto in sede per il turno di nott, mentre nell’altra vettura Alan Restivo Alessi assieme a Nicole Melito. In pochi istanti i tre hanno iniziato tutte le manovre inerenti la rianimazione cardiopolmonare con l’uomo che non dava segni di vita. Sul posto la centrale operativa del 118 ha poi inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona assieme all’automedica del 118. Il massaggio cardiaco portato avanti in maniera continuativa da parte dei tre volontari aveva iniziato a dare i primi risultati. A stabilizzare il quadro clinico ci ha poi pensato il personale medico e infermieristico del 118 che una volta sul posto ha intrapreso una adeguata terapia farmacologica. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, il 62 enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette .o

