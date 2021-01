Indosso solo un camice da ospedale: soccorso dai carabinieri alla stazione

ANCONA - Si aggirava alla stazione con indosso un camice da ospedale. Non era un medico né un paziente scappato da Torrette, ma un 47enne indiano, residente a Marotta, dimesso da poco. Non aveva altri vestiti da mettersi, per questo, considerate le temperature rigide, aveva deciso di non togliersi il camice. I carabinieri del Radiomobile di Ancona, su segnalazione dei passanti, sono intervenuti per aiutarlo sabato pomeriggio alla stazione. Quindi hanno contattato la Caritas che gli ha donato dei vestiti e ha provveduto a pagargli il biglietto del treno per tornare nella sua abitazione di Marotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA