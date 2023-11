ANCONA - Ventidue furti d’auto in sette mesi, sempre con lo stesso modus operandi: la sostituzione della centralina originale con una analoga e l’utilizzo del jammer per disinnescare eventuali sistemi d’allarme. La gang dei banditi che andava a caccia di Volkswagen e Audi è stata fermata dall’operazione della Squadra Mobile di Ancona. Ieri, due pugliesi di 26 e 29 anni (già agli arresti domiciliari a Cerignola) sono stati portati in carcere con l’accusa di furto aggravato e continuato. Lo stesso reato è stato contestato ad altri due presunti ladri, anche loro pugliesi, rimasti indagati a piede libero. La ricettazione viene invece contestata al gestore di un autoparco di Cerignola dove - dice l’accusa - venivano ammassati i pezzi delle vetture rubate, pronti per essere venduti online.

I raid



I furti sono stati compiuti a Senigallia (3 colpi), Ancona (4 colpi), Marotta, Riccione, Gabicce Mare, Altidona, Molfetta, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Giulianova, Martinsicuro e Roma. Nel mirino sono finite Audi e Volkswagen, in particolare Golf e Tiguan. Il primo furto è stato commesso a Senigallia, nel febbraio del 2023. L’ultimo, stando a quanto accertato, è dello scorso 18 settembre.



La flagranza



I ladri, che si muovevano sempre in coppie variabili, avevano raggiunto Marina di Altidona. Qui erano stati intercettati dai poliziotti della Squadra Mobile mentre erano intenti a rubare una Golf Variant parcheggiata lungo la strada. I due banditi erano stati seguiti e poi arrestati nel Teramano. Il giudice aveva poi convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per i due che ieri sono stati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ma come funzionava il piano dei pendolari del crimine? Stando a quanto rilevato dagli investigatori diretti dal vice questore Carlo Pinto, i quattro ladri utilizzavano sempre la stessa strategia, partendo almeno due volte a settimana dalla Puglia per fare furti.

I malviventi, in genere due persone alla volta, arrivavano nella città presa di mira e poi iniziavano i sopralluoghi. Una volta individuata la vettura da rubare, aprivano il cofano, cambiavano la centralina e poi ripartivano alla volta della Puglia. Successivamente, uno dei due malviventi si metteva alla guida del veicolo “staffetta”, preoccupandosi di aprire la strada al complice (che cambiava di volta in volta alternandosi con gli soggetti) che lo stava seguendo con il veicolo appena rubato. Una tecnica per avvisare in maniera tempestiva di un possibile avvistamento delle forze dell’ordine.



I sequestri



Quando poi le auto arrivavano in Puglia, venivano completamente smontate in tutti i loro pezzi. Quei pezzi che, stando alla procura, sarebbero poi stati messi in vendita online. Nel corso delle perquisizioni, i poliziotti hanno rinvenuto gli “scheletri” delle auto rubate e alcune loro parti. Non solo. Sono stati sequestrati anche un jammer (disturbatore di frequenza) e un avviatore di emergenza per supportare le batterie dei veicoli.