ANCONA «Ho vissuto e sopportato l’inferno, ma paradossalmente le violenze subite mi hanno dato la forza di combatterlo e uscirne». L’incubo di Alessia Centonce, 44enne di Loreto, è finito nell’ottobre di cinque anni fa quando, armata di quel coraggio che non aveva avuto prima, è fuggita con i suoi tre figli piccoli dalle violenze del compagno. È stata collocata in una struttura protetta e ha denunciato l’uomo ai carabinieri. Quell’uomo che lo scorso giugno è stato condannato a scontare tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

La presa di coscienza





Alessia è oggi una donna nuova, rinata e ieri sera ha reso la sua testimonianza all’interno del programma Rai “Sopravvissute”, perché è così che si sente: una reduce dalla violenza di genere. «L’8 ottobre del 2018 ho deciso che a casa io e i miei figli non saremmo mai più tornati» racconta la 44enne. Poco prima di quella scelta, l’ennesimo episodio di percosse: «Lui mi aveva picchiato in auto, sbattendomi la testa contro il finestrino. Dietro c’erano i nostri figli. A un certo punto si era fermato, scaraventandoci tutti fuori dalla macchina. Quel giorno ho visto la morte in faccia». C’è stata la presa di coscienza che così non poteva più andare.



Alla denuncia hanno fatto seguito due richieste di archiviazione proposte dalla procura. «Non mi sono mai arresa, perché sapevo di essere dalla parte della ragione, volevo che la verità venisse fuori. Non potevo restare ferma e grazie al mio avvocato, Laura Versace, il caso è stato riaperto». Si è arrivati così a dibattimento. Il 14 febbraio del 2022 Alessia ha testimoniato.

«Mi tremavano le gambe, ma finita la deposizione, mi sono sentita più libera, perché ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro».Poi, la condanna dell’ex compagno: «Ho pensato che finalmente giustizia era stata fatta, che la mia verità era stata riconosciuta, cosa che purtroppo non sempre avviene» Il passo più difficile, a volte, per una donna che subisce violenza è riconoscersi come vittima. «Denunciare è il passo più difficile, ma rimane quello fondamentale perché quella persona che ha usato violenza con te, potrebbe farlo con altre persone. All’inizio ti senti sbagliata, sola, inadeguata ma non è così. Ci sono gli sportelli antiviolenza, le associazioni, persone preparate che ti stanno accanto. Rispetto al passato oggi ci sono più appigli per rendere le donne consapevoli».



Dopo la denuncia, Alessia ha dovuto riprendere in mano la sua vita. «Non è stato facile, sono una mamma di tre figli piccoli che lavora, presa da mille impegni. Ma posso dire che oggi sono una persona migliore, che affronta in modo diverso la vita. L’incubo vissuto mi ha fatto tirare fuori risorse che non pensavo di avere. Le cicatrici rimangono, ma mi sento libera».