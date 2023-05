Incidenti e inseguimenti, nottata intensa a Capodimonte. Due interventi ad Ancona: coinvolti dei giovani

ANCONA- Due interventi nella notte ad Ancona, in zona Capodimonte, da parte dei sanitari della Croce Gialla. Entrambi hanno visto coinvolti dei ragazzi molto giovani.

Gli interventi

Il primo intervento ha riguardato un incidente in piazza San Gallo tra una Fiat Punto guidata da un 78enne e un'altra vettura guidata da un classe 2004. Entrambi sono stati portati a Torrette per accertamenti. Il secondo intervento, invece, avvenuto intorno alle 2 in via Capodimonte è stato nei confronti di un giovane di 23 anni ferito dopo il salto in un dirupo da tre metri. Lo stesso ragazzo, per motivi ancora non accertati, stava scappando da qualcuno. Sul posto anche le forze dell'ordine.