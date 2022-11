Ancona, inversione azzardata e schianto contro il semaforo: due incidenti in un'ora

ANCONA - Due incidenti nel giro di un ora. Serata movimentata in via Martiri della Resistenza e all’uscita della Galleria del Risorgimento ad Ancona dove si sono avuti due incidenti stradali.

Il primo sinistro è avvenuto attorno alle 23 in via Martiri della Resistenza dove un 22enne nel tentativo di effettuare una sorta di inversione è finito con lo scontrarsi contro una vettura che proveniva dalla corsia opposta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona assieme ad una pattuglia della Polizia Stradale. Nonostante la violenza dell’impatto gli occupanti sono rimasti praticamente illesi. Ingenti i danni riportati dalle vetture. Dopo circa un ora un sessantenne alla guida di una vettura forse a causa di un improvviso colpo di sonno ha abbattuto il semaforo posto all’uscita della Galleria del Risorgimento all’incrocio con via Isonzo. Anche in questo caso sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme ad un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Il 60enne provato per l’esperienza appena vissuta ha preferito non ricorrere alle cure dei medici in servizio all’ospedale di Torrette.