Ancona, ragazzina colpita al volto dal pallone e 14enne ferito alla testa nello scontro gioco: ambulanze nei campetti

ANCONA - Una pallonata in pieno viso e uno scontro di gioco: ambulanze nei campetti per soccorrere una ragazzina ed un 14enne. Serata di ieri piuttosto movimentata al campo della Palla Ovale Nelson Mandela in via della Montagnola e al campo da calcio Don Orione zona Baraccola dove due infortuni che richiesto l’intervento della Croce Gialla.

Nelson Mandela

Al Nelson Mandela una ragazzina è stata raggiunta in modo del tutto fortuito da una pallonata in pieno viso.

Immediati i soccorsi da parte dei dirigenti presenti al campo sportivo. La ragazzina è stata assistita sia dai dirigenti ma anche da un medico presente sul rettangolo di gioco che ha subito escluso qualsiasi complicazione. Mezzo della Croce Gialla che ha poi trasportata la giovane al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Salesi dove è stata poi dimessa dopo qualche ora.

Don Orione

Al campo sportivo Don Orione a Candia calciatore di 15 anni tesserato con una formazione di Potenza Picena durante uno scontro di gioco ha rimediato una brutta ferita al capo. Anche in questo caso i primi soccorsi sono stati portati dai sanitari della squadra che hanno poi richiesto l’intervento del 118. Sul posto è intervenuto anche in questo caso un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto del ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale Regionale di Torrette. Sottoposto ad ulteriori accertamenti al giovane sono stati applicati alcuni punti di sutura e in tarda serata ha potuto fare ritorno a casa.