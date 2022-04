Camion aggancia un'auto con a bordo un neonato, schianto-choc al Piano: due donne finiscono all'ospedale

ANCONA - Si è temuto il peggio in via Torresi nei pressi del semaforo che regola l’incrocio con piazza Ugo Bassi, dove per cause in fase di accertamento questa mattina un camion ha agganciato un’auto su cui viaggiavano due donne di 58 e 37 anni oltre a un neonato di 3 mesi. Dopo aver trascinato la vettura per qualche metro,il mezzo pesante si è fermato. Sul posto, il 118 e la Croce Gialla. Le due donne, d’origine straniera, sono state accompagnate all’ospedale: le loro condizioni non destano preoccupazione. Illeso il neonato. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Inevitabili i disagi alla circolazione.

