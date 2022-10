Ancona, travolta da un monopattino mentre attraversa, donna di 59 anni all'ospedale

ANCONA - Mobilità sostenibile ma, a volte, anche pericolosa: una donna è stata portata all'ospedale dopo essere stata travolta da un monopattino mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina ad Ancona, all'incrocio tra via San Martino e via Marsala. Immediati i soccorsi alla 59enne: un'ambulanza della Croce Gialla l'ha infatti portata al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni.