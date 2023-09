Ancona, furgone contro il carroattrezzi: un ferito e traffico e in tilt, strada chiusa

ANCONA - Scontro tra un furgone ed un carroattrezzi: una persona ferita e strada chiusa. È successo questa mattina in via Maggini ad Ancona, in prossimità dell'incrocio con via Monte Carpegna. dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente, con un autocarro che ne ha tamponato un’altroadibito a soccorso stradale. La squadra di Ancona ha provveduto alla messa in sicurezza delll’area dell’intervento, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto anche i sanitari del 118, i quali hanno trasportato uno dei due conducenti al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti, e la Polizia Locale.