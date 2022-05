Il conducente calcola male l'altezza e il suo furgone si schianta contro il cavalcavia: ingenti i danni

ANCONA – Deve aver calcolato male l'altezza nel momento in cui è transitato sotto il cavalcavia con il suo furgone che, nell'impatto, è rimasto pesantemente danneggiato. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via Macerata, nel quartiere di Vallemiano. Il mezzo è rimasto incastrato sotto il ponte, dove il passaggio è vietato ai veicoli alti più di 3 metri e 10 cm, ma poi il conducente, rimasto illeso, è riuscito a liberarlo in retromarcia. Sul posto è intervenuta la polizia locale anche per valutare eventuali danni al cavalcavia su cui passa la linea ferroviaria.

