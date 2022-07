Carambola tra due scooter nella notte: un uomo e un ragazzo all'ospedale

ANCONA - Tamponamento in via della Pergola. Il personale della Croce Gialla di Ancona che attorno alle due di notte è intervenuto in via della Pergola per uno scontro che ha visto coinvolti un "scooterone" di grossa cilindrata condotta da un uomo di 56 anni e uno scooter alla cui guida si trovava un giovane di 17 anni. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette. Il ragazzo in codice giallo per un trauma all’anca mentre il conducente della moto in codice verde. Rilievi che sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale che sarà chiamata a ricostruire il sinistro che secondo una prima indiscrezione sarebbe stato provocato da un tamponamento all’altezza dell’impianto semaforico.