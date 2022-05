L'auto travolge i paletti e si schianta contro una casa: un uomo e una donna all'ospedale

ANCONA - Schianto nella notte in due finiscono all’ospedale. Notte di paura in via De Gasperi ad Ancona dove una vettura con a bordo due persone un uomo di 50 anni e una donna di 40 dopo aver divelto dei paletti posti a bordo strada ha finito la sua corsa contro il muro di una casa. Un impatto piuttosto devastante al punto tale che alcuni residenti della zona sono scesi in strada altri invece si sono affacciati a finestre e balconi per vedere quello che era accaduto. L’allarme al 112 numero unico dell’emergenza territoriale è arrivato attorno alle 3 della mattina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica del 118, un mezzo della Croce Gialla di Ancona oltre ad una pattuglia della Polizia Stradale. L'uomo e la donna sono stati portati all'ospedale di Torrette, ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

APPROFONDIMENTI SERRA SAN QUIRICO Lite choc con la moglie dopo un incidente, se ne va e scompare:...

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA