Un'auto allarga la traiettoria della curva, frontale da brividi. Due feriti

ANCONA - L’allarme in via del Conero è scattato attorno alle 20,15 quando due auto si sono scontrate frontalmente. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, una delle due ha allargato la curva invadendo l’altra corsia e centrando in pieno l’auto che sopraggiungeva in senso opposto.



Ultimo aggiornamento: 22:17

Il bilancio è di due feriti, per fortuna non gravi. Si tratta del conducente di una delle due auto, una Suzuki, e di una donna che si trovava a bordo dell’altra macchina. Sul posto sono intervenuti, oltre alla pattuglia della Stradale, anche una squadra dei vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Via del Conero, durante le operazioni di soccorso, è rimasta completamente chiusa al traffico.