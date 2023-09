Ancona, guardia giurata si schianta contro un camper in sosta. In ospedale dopo il colpo di sonno

ANCONA - Schianto da brividi nella notte in via Angelini. Una giovane guardia giurata, alla guida della sua auto di servizio, ha centrato in pieno un camper che era parcheggiato a margine della carreggiata e ne ha danneggiato un secondo.

Subito sono stati allertati i soccorsi dai residenti, svegliati di soprassalto dal frastuono. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Rossa. La guardia giurata, un 22enne, sotto choc ma sempre vigile, è stata portata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità. A causare l’incidente potrebbe essere stato un improvviso colpo di sonno. Nei due camper, invece, non c’era nessuno.