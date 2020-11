Tamponamento a catena sulla variante, traffico in tilt e due feriti: Statale 16 bloccata per due ore e mezza

ANCONA – E' stata riaperta attorno alle 10,30, dopo due ore e mezza di blocco totale, la carreggiata in direzione nord della Variante alla Statale 16, dove questa mattina attorno alle 8 si è verificato un tamponamento a catena, all'altezza dell'Obi, nel quale sono rimaste coinvolte 5 auto. Il bilancio è di due feriti non gravi trasportati al pronto soccorso di Torrette. Sul posto, mezzi del 118, le ambulanze della Croce Rossa e i vigili urbani con i tecnici dell'Anas che hanno provveduto a deviare il traffico sull'asse nord-sud per chi arrivava da sud. Si sono formate lunghe code, pesanti i disagi per gli automobilisti. All'ospedale, in condizioni non gravi, sono stati trasportati due anconetani, una donna di 37 anni e un uomo di 30.

