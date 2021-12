Travolto, finisce all'ospedale: caccia al furgone pirata anche nelle immagini di videosorveglianza

ANCONA - Urtato da un furgone pirata finisce all’ospedale. Il fatto è accaduto ieri sera attorno alle 21 in piazza Rosselli proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Ancona dove un trentenne è stato urtato da un furgone il cui conducente invece di fermarsi per prestare i primi soccorsi ha preferito allontanarsi di gran carriera facendo perdere le proprie tracce. Ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale ci hanno pensato alcune persone che si trovavano nei paraggi al momento del sinistro. Sul posto è stato necessario l’arrivo di un mezzo della Croce Gialla di Ancona coordinato dalla centrale operativa del 118 in quanto il pedone aveva riportato un trauma ad un polso. Per tale motivo è scattato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Condizioni di salute dell’uomo che al momento non destano nessuna preoccupazione. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia il che non esclude un eventuale accesso alle telecamere di video sorveglianza che potrebbero consentire agli stessi inquirenti di risalire all’identità del conducente del furgone.

