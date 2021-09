Travolta da un moto mentre passeggia: donna di 80 anni all'ospedale

ANCONA - Attimi di paura in via XXV Aprile dove il conducente di una moto ha investito una donna di 60 anni uscita di casa per andare a camminare. Il fatto è accaduto attorno alle 12 circa. Numerose le chiamate pervenute al 112 numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, la donna che è sempre rimasta cosciente è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

