Incidente con la motocicletta: giovane portato a Torrette in gravi condizioni

ANCONA - Incidente con la moto per un giovane di 19 anni pochi minuti prima delle 17 per un ragazzo trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Il sinistro è avvenuto nella zona delle Cave, immediati i soccorsi con il giovane che è stato portato con l'elicottero a Torrette in gravi condizioni.Il giovane proveniva da Portonovo ed è rimasto sempre vigile e cosciente nonostante avvertisse forti dolori: sul posto la Croce Azzurra di Sirolo che lo ha portato nell'area verde di un albergo dove è atterrato Icaro.