Due donne ferite dopo il tamponanento, interviene la Croce Gialla: traffico congestionato

ANCONA - Tamponamento tra due auto lungo via Albertini nel primo pomeriggio di oggi con una donna di 73 anni che per motivi ancora da accertare ha centrato in pieno una Golf alla cui guida c'era una ragazza di 23 anni. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha portato sia l'anziana che la giovane all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità, sul posto per la gestione della viabilità anche la polizia municipale.