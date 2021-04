Scontro, coinvolta un'auto per il trasporto sangue con la sirena accesa. Due feriti in codice rosso all'ospedale

ANCONA - Schianto all’incrocio tra via De Gasperi e via Marchetti. L’incidente è avvenuto poco fa tra una Fiat Punto che proveniva da via Marchetti (a bordo un 65enne) e un mezzo di soccorso condotto da una donna di 34 anni della First Aid che viaggiava con la sirena accesa verso Torrette per un trasporto sangue urgente. I due conducenti sono stati trasportati entrambi all’ospedale in codice rosso, sono comunque coscienti. Bloccata la viabilità, sul posto 118, vigili del fuoco e vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 12:05

