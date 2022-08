Tamponamento sulla Flaminia, paura per una famiglia. Dodicenne trasportato al Salesi, ferito il papà

ANCONA - Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo un incidente che sulla strada Flaminia che ha coinvolto l'auto in cui viaggiava con tutta la famiglia.

La macchina è stata tamponata all'improvviso all'altezza dell'ex Lidl da una Bmw: la familiare su cui viaggiava il ragazzino è stata sbalzata violentemente verso l'interno della carreggiata. Sul posto due ambulanze della Croce gialla, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Il dodicenne è stato trasportato al Salesi in codice giallo per accertamenti: ferito anche il papà, sotto choc gli altri due occupanti della vettura tamponata.