ANCONA - Ha sbandato all’improvviso in galleria, è volato a terra. Lui si è ferito, fortunatamente in modo non grave, ed è finito al pronto soccorso. Lo scooter è semidistrutto: per ripararlo serviranno parecchi soldi. Oltre al danno, la beffa: i carabinieri, intervenuti per rilevare l’incidente, hanno trovato sotto il sellino del motorino poco meno di un etto di hashish. Adesso per il ragazzino sono guai: è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le indagini

Se fosse sballato alla guida del mezzo a due ruote, lo stabiliranno gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto all’ospedale di Torrette. Resta il fatto che il quadro indiziario a carico del minorenne è già piuttosto grave, visto che dallo scooter è spuntato un panetto di “fumo”, un quantitativo sufficiente per ipotizzare un’attività di smercio di droga da parte del baby pusher.

L’incidente si è verificato l’altra notte all’interno della galleria del Montagnolo, lungo la Statale Adriatica. Il giovane stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando, lungo il tragitto, ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra. Nel rovinoso schianto fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.

I soccorsi

Un automobilista di passaggio, vedendo il giovane steso sull’asfalto e ferito, ha dato l’allarme al numero unico d’emergenza 112. Sul posto sono è intervenuto un equipaggio del 118, insieme ai carabinieri del Norm, chiamati a rilevare l’incidente. Il minorenne è stato portato al pronto soccorso di Torrette in ambulanza, non è grave. Piuttosto, era molto agitato. Facile immaginare il perché: si è ricordato che sotto il sellino del suo scooter custodiva un panetto di hashish, subito spuntato fuori quando i carabinieri hanno ispezionato il mezzo. Il “fumo” - poco meno di un etto - è valso al baby pusher una denuncia per spaccio.