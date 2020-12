Perde il controllo dell'auto, va in testacoda e si schianta contro il guardrail: paura e caos traffico sulla Statale

ANCONA - Momenti di paura questa mattina sulla Statale 16 dove, all’altezza della Caffetteria, una donna ha perso il controllo della propria auto ed è finita contro il guardrail. La 51enne stava viaggiando da Chiaravalle in direzione Ancona quando, all’improvviso, l’auto ha sbandato ed è andata in testacoda, finendo fuori strada. Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e un mezzo della Croce Gialla che ha portato la donna all’ospedale di Torrette: non è grave. Pesanti le ripercussioni sul traffico.

LEGGI ANCHE: Chiuso per lavori il casello dell'autostrada A14 in uscita sulla corsia nord. Ecco quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA