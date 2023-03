​Ancona, incidente con lo scooter lungo l'asse: cade un 19enne trasportato all'ospedale

ANCONA- Paura intorno all'ora di pranzo di oggi (30 marzo) ad Ancona con un incidente sull'asse che ha visto coinvolto un ragazzo di 19 anni a bordo del suo scooter. Il giovane è caduto all'imbocco della variante rendendo necessario l'arrivo dei soccorsi.

Condizioni non gravi

Fortunatamente le condizioni del giovane non sono gravi tanto che l'arrivo della Croce Gialla ha permesso di portarlo in ospedale solo per accertamenti.