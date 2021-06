ANCONA - Scooter distrutto da un incendio, choc a Posatora. Uno scooter finito a terra, per cause ancora in fase di accertamento, in mezzo alla strada è stato divorato dalle fiamme che si sono sviluppate, probabilmente, per una scintilla dovuta alla cduta che è finita in una fuoriuscita di carburante. Sul posto i vigili del fuoco, per fortuna al momento non sono state segnalate lesioni a persone.

