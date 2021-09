Schianto con un'auto al Pinocchio, scooterista cade a terra: il ferito portato all'ospedale

ANCONA – Schianto questa mattina al Pinocchio: uno scooterista, caduto rovinosamente a terra, è finito all'ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 all'altezza dell'incrocio con la rampa che conduce alla Ss16. Uno scooter condotto da un 70enne anconetano e un'auto con a bordo tre persone, mentre percorrevano la Strada Vecchia del Pinocchio in direzione Baraccola, sono entrati in collisione per motivi in corso d'accertamento da parte della Polizia locale. Ad avere la peggio è stato il 70enne, caduto dallo scooter: è stato soccorso dal 118, intervenuto con l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato portato all'ospedale di Torrette, ma non è grave. Illesi gli occupanti dell'auto.

