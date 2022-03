Schianto da brividi tra cinque veicoli, caos traffico sulla Flaminia: tre persone all'ospedale

ANCONA – Maxi schianto e caos traffico sulla Flaminia. È di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 16,30 all'altezza del supermercato Lidl. Cinque i veicoli coinvolti, tra cui un furgone con targa olandese. Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale: tre persone sono state trasportate all'ospedale, a quanto pare in condizioni non gravi. Subito si sono formate lunghe code, la Flaminia è andata in tilt. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato lo schianto a cinque: non si esclude che alla base di tutto ci sia un tentativo di inversione di corsia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA