Schianto tra moto, chiuso l'Asse nord-sud in direzione centro: i due centauri feriti portato all'ospedale

ANCONA – Schianto sull'Asse nord-sud, questo pomeriggio attorno alle 16,45, lungo la carreggiata in direzione centro. Per motivi in corso d'accertamento, sono entrati in collisione uno scooter Aprilia e una moto Bmw. I due conducenti sono caduti a terra rovinosamente. L'incidente è avvenuto dopo la galleria Baldì. Subito è stato dato l'allarme al 112. Sul posto, i mezzi del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale di Torrette in codici di media gravità. La polizia locale, per eseguire i rilievi, ha dovuto chiudere la carreggiata dell'Asse in direzione centro città, con uscita obbligatoria a Tavernelle per chi proviene da sud.

