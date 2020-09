Si schianta contro i paletti, li abbatte e fugge, ma il pirata è "catturato" dalle telecamere

ANCONA - Ha affrontato la curva di Vallemiano angolo largo Bovio poi ad un certo punto ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro dei paletti posti a protezione dei pedoni lungo il marciapiede. Un paletto è stato letteralmente sradicato dall’invaso di cemento che lo assicurava al piano della strada.

LEGGI ANCHE:

Suona la campanella nelle Marche. Partenza in salita non solo per il Covid: in una scuola rubati i computer

Coronavirus, focolaio domestico e rientri dall'Albania: 11 positivi nelle Marche, ma con meno tamponi/ Il contagio nelle regioni

Il conducente sceso dall’auto ha fatto un giro attorno alla vettura ed è ripartito come se nulla fosse. Peccato che in quel tratto di strada sono in funzione alcune telecamere di video sorveglianza che ieri sera attorno alle 20 circa hanno ripreso l’intera scena. Materiale che è stato recuperato dagli agenti della Polizia Municipale di Ancona che ha acquisito le immagini ritenute di buona qualità per risalire all’identità di questa persona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA