Cade in moto sulla rotatoria Soccorso nella notte un centauro di 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente nella notte sulla rotatoria che dal casello di Ancona Sud dell'autostrada A14 immette sull’asse attrezzato. Un centauro di 44 anni, al momento di affrontare la curva della rotonda, ha perso il controllo della moto ed è caduto. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti poco dopo le due e il motociclista è stato soccorso dalle ambulanze del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Ma dopo i primi accertamenti non sarebbe in prognosi riservata. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale.