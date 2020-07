​Carambola sulla provinciale, quattro auto coinvolte. Una 500 finisce nella scarpata

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 20.15 lungo la Strada provinciale 1 del Conero, nei pressi dell'incrocio per Varano, per un incidente stradale. Quattro le auto coinvolte: una Citroen, una Audi, una BMW e una Fiat 500 che finita della scarpata adiacente la strada. La squadra pompieri sul posto ha soccorso i 2 occupanti della 500, in collaborazione con il 118, visto che le persone dalle altre vetture erano uscite autonomamente. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 22:25

