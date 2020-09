Carambola con tre macchine sulla provinciale, quattro persone soccorse dal 118

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera attorno alle 20.30 ad Ancona sulla strada provinciale Cameranense, all'altezza del ponte per Passo Varano, per un incidente stradale con 3 auto coinvolte. I pompieri hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere le quattro persone coinvolte e mettere in sicurezza gli automezzi. Sul posto per i rilievi i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA