Donna investita davanti alla sede della Croce Gialla di Ancona: portata in ospedale

ANCONA - Donna investita intorno alle 16.15 davanti alla sede della Croce Gialla di Ancona: tanta paura per una 35enne subito soccorsa grazie anche all'intervento dell'automedica e quindi trasportata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto per i rilievi anche la polizia municipale.