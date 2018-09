Si scontrano due auto Giovani restano feriti, portati al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due giovani sono stati portati all'ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina in via Passo Varano. Per cause ancora in fase di accertamento, si scontrate due auto. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, che ha prestato le prime cure e poi portato in ospedale un ragazzo e una ragazza, entrambi in codice giallo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.