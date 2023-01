​Ancona, l'incidente non segnalato per diversi minuti: «Sconcertato dal comportamento umano, nessuno ha allertato i soccorsi»

ANCONA- L'incidente di questa mattina - 19 gennaio - lungo l'asse in direzione Baraccola ad Ancona, dove una donna è terminata contro il guardrail non ha prodotto fortunatamente conseguenze nonostante il durissimo impatto. Determinante l'intervento dei sanitari della Croce Gialla che, tuttavia, come segnalato con sdegno da un anconetano sui social sono stati allertati con molto ritardo da parte dei passanti.

Il post

Questo il post pubblicato dall'uomo, di professione editore, sulla propria bacheca Facebook: «Oggi sono sconcertato dal comportamento umano. Come al solito per raggiungere il posto di lavoro transito sulla variante direzione Sud: nel tratto che porta dal centro alla periferia c'è lo svincolo per il quartiere Grazie, cento metri teatro di numerosi incidenti. Purtroppo la mattina presto è un tratto soggetto al ghiaccio e per alcune decine di minuti può capitare che il sole faccia capolino accecando chi transita. Oggi l'uscita era completamente in ombra e solo arrivato sul posto ho visto l'auto schiantata sul guardrail, non avevo visto se dentro ci fosse qualcuno e non ho avuto modo di fermarmi senza rischiare di essere tamponato. Come pensavo fosse logico ho subito allertato la polizia locale scusandomi se la mia segnalazione fosse una delle tante già ricevute magari l'auto era lì da tempo. Con incredulità ho scoperto che nessuno aveva allertato i soccorsi prima di me, eppure ero in colonna e tante auto erano passate vicino al mezzo incidentato ma tutti si erano ben guardati di segnalarlo. Che razza di persone stiamo diventando. Sul posto poi sono giunti i vigili urbani e i mezzi di soccorso. La foto scattata dalla Croce Gialla di Ancona testimonia l'impatto violento. La signora alla guida è stata trasportata in ospedale e per fortuna le sue condizioni non sono gravi»