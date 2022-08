Motociclista salta dalla moto prima del frontale con un camion: salvo per miracolo

ANCONA - Terribile frontale in via Mattei tra un camion e una moto: centauro vivo per miracolo. L'uomo infatti è riuscito a saltare dalla due ruote prima che impattasse contro il pesante mezzo di trasporto e venisse completamente distrutta nello scontro.

Centauro salta dalla moto prima del frontale

Sul posto un'ambulanza della Croce gialla e i vigili del fuoco intervenuti per soccorrese le persone coinvolte nell'incidente: il motociclista in particolare è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Torrette con un codice di media gravità. Si può considerare davvero miracolato, visto che la sua moto è andata completamente distrutta nell'impatto.