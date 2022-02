Vola dalla moto, centauro portato in codice rosso all'ospedale. Traffico bloccato, chiuso l'asse nord-sud

ANCONA - Traffico bloccato sull'asse nord-sud per un incidente avvenuto attorno alle 16,15 lungo la carreggiata in direzione centro. Per motivi al vaglio della polizia locale, un uomo ha sbandato in sella alla sua moto ed è caduto rovinosamente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha traportato il centauro al Pronto soccorso di Torrette in codice rosso: non sarebbe in pericolo di vita. Per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l'area dell'incidente, i vigili urbani hanno provveduto a chiudere l'asse in direzione centro, con uscita obbligatoria allo svincolo dell'Università.

