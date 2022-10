Ancona, drammatico scontro sulla Flaminia: morta una donna

FALCONARA- Incidente mortale sulla Flaminia, ad Ancona, questa mattina (19 ottobre). A perdere la vita è stata una donna, classe 1946, a seguito di un impatto tra la sua automobile, completamento distrutta, e un furgone. Impatto che non le ha lasciato scampo. La strada è rimasta chiusa in corrispondenza del civico 430, in zona Falconara, poco dopo il benzinaio IP.

La dinamica

Secondo i primi rilevamenti, la donna a bordo di una Clio nera procedeva verso nord e - probabilmente - colpita da un malore si è scontrata contro il mezzo guidato da un uomo che andava nella direzione opposta. Sul posto si sono portati i Carabinieri, i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, il 118 e la Croce Gialla di Falconara.